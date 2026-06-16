Militarul împușcat accidental la Bălți a fost operat și este în afara pericolului

Militarul în termen care a fost împușcat accidental marți, 16 iunie, în timpul unor activități de instruire la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a fost operat, iar medicii spun că starea sa este stabilă și se află în afara oricărui pericol.

Intervenția chirurgicală la care a fost supus militarul rănit s-a încheiat cu succes.

Potrivit Ministerului Apărării, medicii au precizat că tânărul se află în afara oricărui pericol.

Anterior, instituția anunțase că militarul era conștient, avea o stare generală satisfăcătoare și urma să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Amintim că incidentul s-a produs marți, 16 iunie, în jurul orei 16:40, la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți. Un militar în termen a fost rănit în regiunea abdomenului după ce un alt militar a tras accidental cu arma din dotare, de tip Glock 19.

După acordarea primului ajutor medical la fața locului, tânărul a fost transportat de urgență la spital.

Ministerul Apărării desfășoară o anchetă de serviciu pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului și cooperează cu structurile abilitate.