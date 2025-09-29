Bolile inimii: responsabilă pentru aproape 58 % din decesele din Moldova

În Republica Moldova, afecțiunile cardiovasculare se situează în fruntea cauzelor de mortalitate — aproape 58 % din decese înregistrate sunt atribuite bolilor inimii și vaselor de sânge.

Statisticile recente arată că aceste afecțiuni afectează nu doar vârstnicii, ci și adulții de vârstă activă, iar numărul deceselor continuă să crească. Factorii de risc — hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, obezitatea, sedentarismul și consumul de tutun — sunt considerați principali responsabili pentru această situație alarmantă.

Medicii avertizează că multe dintre cazuri ar putea fi prevenite prin controale regulate, tratamente adecvate și modificări ale stilului de viață: alimentație echilibrată, activitate fizică constantă, evitarea fumatului și monitorizarea atentă a tensiunii arteriale.

Instituțiile medicale responsabile își declară angajamentul de a intensifica campaniile de informare, de screening și accesul la tratamente, în special în zonele rurale sau mai puțin conectate la serviciile de sănătate.

În paralel, experții cer politici publice mai ferme, cum ar fi programe preventive, stimulente pentru medicii de familie și fonduri dedicate special pentru bolile cardiovasculare.

Prognosticul este clar: dacă se va interveni cu promptitudine și coerență, povara bolilor de inimă poate fi redusă semnificativ, salvând mii de vieți.