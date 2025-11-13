Bolojan: România susține deschiderea primelor clustere de negociere cu R. Moldova

La nivelul Uniunii Europene trebuie identificate cât mai rapid soluții pentru lansarea primelor clustere de negociere cu Republica Moldova, iar România rămâne un susținător ferm al acestui obiectiv. Declarația a fost făcută de premierul de la București, Ilie Bolojan, la o conferință de presă comună cu omologul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, aflat în vizită oficială în România.

„România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova. Faptele o demonstrează. Vom menține un dialog extrem de dinamic între miniștrii noștri și vom continua să aprofundăm proiectele comune, în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului român a felicitat delegația Moldovei pentru rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și pentru mandatul proeuropean exprimat de cetățenii Republicii Moldova, subliniind că acest lucru s-a realizat „în ciuda unui asalt nemaiîntâlnit la adresa democrației”.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a evidențiat relația specială între Chișinău și București, precum și rolul României ca partener strategic și susținător al parcursului european al Republicii Moldova.

„Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice: interconectare energetică, drumuri și poduri, libertate de circulație, schimburi comerciale, parteneriate educaționale și culturale”, a remarcat Alexandru Munteanu.

Printre proiectele comune menționate de cei doi lideri se numără linia electrică Suceava-Bălți, modernizarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni cu fonduri europene, construcția podului de la Ungheni legat de autostrada A8, fiind primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani, și facilitarea tranzitului la punctele de frontieră, cu obiectivul de a reduce timpul de așteptare la hotare.

Premierul Alexandru Munteanu a apreciat și cooperarea în domeniul educației și al culturii, menționând peste 100 de proiecte comune de cercetare, spectacole și evenimente desfășurate pe ambele maluri ale Prutului.