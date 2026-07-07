Bombă în raportul de audit: Aeroportul Chișinău riscă să piardă 91 de milioane de lei

Aeroportul Internațional Chișinău riscă să nu mai recupereze peste 90 de milioane de lei împrumutați companiei Air Moldova, aflată în proces de faliment. Avertismentul se regăsește în raportul auditorului cu privire la situațiile financiare ale întreprinderii pentru anul 2025.

Potrivit documentului, la 31 decembrie 2025, datoria Air Moldova față de Aeroportul Internațional Chișinău se ridica la 90,93 milioane de lei. Din această sumă, 58,5 milioane de lei reprezintă împrumutul nerambursat, iar 32,43 milioane de lei sunt dobânzi calculate și neachitate.

Auditorii amintesc că, în septembrie 2025, instanța a validat creanța Aeroportului în valoare de 80,45 milioane de lei, iar în ianuarie 2026 procedura de restructurare accelerată a Air Moldova a fost încetată, fiind dispusă intrarea companiei în faliment, cu valorificarea și lichidarea masei debitoare.

În aceste condiții, raportul de audit avertizează că există „incertitudini semnificative privind posibilitatea recuperării împrumuturilor acordate și dobânzilor aferente”, atât în cazul Air Moldova, cât și al altor debitori aflați în insolvabilitate.