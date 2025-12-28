Botanica: Doi tineri au decedat, după ce au intrat cu Volkswagenul într-un evacuator

„Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău.

Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului.

În urma impactului, atât conducătorul auto, cât și pasagera acestuia, o tânără de 23 de ani aflată pe bancheta din spate, care a fost proiectată în afara automobilului, au decedat pe loc din cauza traumatismelor suferite.

Poliția continuă să întreprindă toate măsurile procesuale necesare pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului rutier”, se arată în comunicatul emis de Poliție.