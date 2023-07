BREAKING NEWS. Diploma din SUA a șefei PA, echivalată în R. Moldova post-factum, recunoaște ministerul Educației

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) confirmă că diploma din SUA deținută de șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a fost echivalată după ce Dragalin a fost numită în funcție, dar nu până la depunerea dosarului de participare la concursul pentru ocuparea funcției de procuror șef la PA, așa cum prevede legea, transmite Realitatea.md.

„Dosarul pe numele Dragalin Veronica a fost înregistrat în Sistemul de management al documentelor electronice, gestionat de către Ministerul Educației și Cercetării, cu nr. 11078 la 29.09.2022. Urmare a analizei dosarului, a fost emis Certificatul de recunoaștere și echivalare nr. 03/3-09/4539 din 13.10.2022”, este precizarea făcută de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Așa dar, diploma de studii din SUA, prezentată de Veronica Dragalin la concursul din primăvara anului 2022 a fost echivalată abia în luna octombrie 2022, după ce aceasta a intrat în funcția de șef PA.

De asemenea, astăzi, pe site-ul Consiliului Superior al Procurorilor ( CSP) a fost publicată Opinia separată a trei membri CSP cu privire la numirea Veronicăi Dragalin în funcția de șef al PA. În document se precizează că Dragalin nu putea fi admisă la concurs, deoarece nu întrunește mai multe criterii, unul dintre care este neechivalarea actelor de studii.

„În dosarul său de concurs XXX a prezentat în copii Diploma de studii eliberată în anul 2008 de Duke University (din Durham, Carolina de Nord, SUA) care atestă gradul „Bachelor of Science” (în domeniul biologie și chimie, după cum rezultă din CV XXX) și Diploma de studii eliberată în anul 2011 de University of Virginia School of Law (din Charlottesville, Virginia, SUA), care atestă gradul „Juris Doctor”. Proveniența acestor diplome din sistemul educațional al altui stat, pe lângă faptul că sunt în copii neautentificate și nici nu sunt traduse în limba de stat, fac imposibilă atribuirea automată (fără verificările de rigoare) a acestora la categoriile de acte de studii prescrise de lege cum sunt „diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului”.

Până la ora publicării articolului, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) nu au comentat această situație scandaloasă.

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, numită în această funcție la data de 15 iunie 2022, indică în CV că în 2008 și-a luat licența în domeniul științelor (biologie, chimie și biochimie), în cadrul Universității Duke din Carolina de Nord, iar în 2011 și-a susținut teza de doctor în drept în cadrul University of Virginia School of Law. Activitatea la PA, Dragalin a început-o în august 2021.

Vă amintim Veronica Dragalin nu putea fi admisă la concursul pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție (PA), pentru că nu are studiile necesare, iar Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu este în drept să se pronunțe pe seama echivalării diplomei de studii. Această concluzie figurează într-un document cu opinia separată a trei membri ai CSP, inclusiv președintele instituției.

Astfel, trei membri CSP au explicat de ce alegerea lui Dragalin în funcția de șef al PA este ilegală, scrie INDEX pe canalul de Telegram.

De asemenea, CSP a publicat opinia separată formulată de către Eduard Varzar, Inga Furtună membri ai CSP și Angela Motuzoc, Președinte al CSP față de alegerea Veronicăi Dragalin.

Comisia nu a examinat prevederilor legale corespunderea candidaților cerințelor înaintate. Principalele constatări se referă la:

– diploma V. Dragalin nu corespunde cerințelor pentru funcția de Procuror anticorupție, ea a prezentat diplome/acte de studii obținute în sistemul educațional din SUA (în domeniul biologiei și chimiei), acestea nefiind recunoscute și echivalate de autoritățile Republicii Moldova precum impune legea.

– comisia specială de preselecție nu a respectat procedura legală de verificare a veridicității actelor;

– unii candidați au fost excluși neîntemeiat.

