Internațional

BREAKING NEWS: Trump anunță că SUA „l-au capturat” pe președintele Nicolas Maduro, după un atac la scară largă împotriva Venezuelei

Photo of Timpul.md Timpul.md3 ianuarie 2026
Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores, potrivit BBC.

Donald Trump a anunță că liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane, fără a da alte detalii.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a transmis Trump, sâmbătă, pe Truth Social.

Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus, iar guvernul venezuelean nu a confirmat încă acest lucru, scrie BBC. Oficiali americani au delcrat, însă, pentru CBS News, că președintele venezuelean a fost capturat sâmbătă dimineața de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.

Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Anunțul liderului american vine la scurt timp după ce explozi puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas.

