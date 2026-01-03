BREAKING NEWS: Trump anunță că SUA „l-au capturat” pe președintele Nicolas Maduro, după un atac la scară largă împotriva Venezuelei

Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores, potrivit BBC.

Donald Trump a anunță că liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane, fără a da alte detalii.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a transmis Trump, sâmbătă, pe Truth Social.

Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus, iar guvernul venezuelean nu a confirmat încă acest lucru, scrie BBC. Oficiali americani au delcrat, însă, pentru CBS News, că președintele venezuelean a fost capturat sâmbătă dimineața de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.

Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Anunțul liderului american vine la scurt timp după ce explozi puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas.