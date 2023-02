BREAKING NEWS. Ucraina anunță o CONTRAOFENSIVĂ majoră de primăvară în sud, pe direcţia Melitopol şi ar putea lovi baze și depozite militare, aflate adânc în Rusia

Ucraina va lansa o contraofensivă majoră de primăvară imediat ce sosește echipamentul militar occidental şi ar putea lovi aerodromuri și depozite miitare din Rusia, anunţă generalul Vadim Skibitski. Cea mai probabilă direcție a contraofensivei este în sud către Melitopol și Crimeea. Scopul strategic al contraofensivei este tăierea coridorului terestru dintre Crimeea și Federația Rusă. Cucerirea oraşului Melitopol ar putea duce la prăbușirea întregului front sudic al ruşilor, transmite Ziarul Național.

Ucraina intenționează să lanseze o contraofensivă majoră în primăvară, care ar putea include lovituri pe aerodromuri și depozite de rachete și sisteme de artilerie din interiorul Rusiei, a declarat un oficial de top al serviciilor de informații militare într-un interviu publicat pe 26 februarie.

„Este unul dintre obiectivele noastre militare strategice să încercăm să străpungem frontul rus din sud, între Crimeea (ocupată) și Rusia”, a declarat pentru ziarul german Berliner Morgenpost generalul Vadim Skibitski, șef adjunct al servciului ucrainean de informații militare.

„Este posibil să distrugem și depozite de arme sau echipamente militare de pe teritoriul Rusiei, de exemplu în jurul orașului Belgorod”, a spus Skibitski. „Atacurile asupra Ucrainei încep de acolo. Această regiune reprezintă o amenințare, de exemplu, pentru Harkov”, a spus el.

Contraofensiva de primăvară are ca scop „eliberarea întregii țări, inclusiv Crimeea” și împingerea a aproximativ 370.000 de soldați ruși care luptă în toată Ucraina, potrivit lui Skibitsky. Momentul exact depinde de o serie de factori, inclusiv de furnizarea de arme occidentale, a mai spus acesta. „Ne vom opri doar când vom restabili granițele anului 1991″, a subliniat Skibitski.

Declarația acestuia despre o contraofensiva de primăvară a venit după ce oficiali de rang înalt din Apărare au spus că Ucraina se pregătește de un impuls major pentru a schimba dinamica războiului, relatează Kyiv Independent. În prezent, Rusia forțează pe frontul de est, în timp ce grupează forțe care încearcă să captureze orașul Bahmut din Donețk, după luni de asediu intens.

Ucraina a confirmat recent că raza unde poate lovi cu rachete a crescut. După ce săptămâna trecută au fost raportate o serie de explozii în sud-est, în orașul Mariupol, ocupat de ruși, armata Kievului a declarat că zona „nu mai este complet inaccesabilă” pentru forțele ucrainene. Atacurile cu drone care au vizat baza aeriană Engels din vestul Rusiei în luna decembrie şi care păreau a fi atacuri strategice pentru a submina capacitățile militare ale Rusiei, au semnalat disponibilitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi în spatele liniilor rusești.

Într-un interviu publicat la începutul lunii ianuarie, șeful serviciilor secrete militare din Ucraina, Kyrylo Budanov, a lăsat de înţeles că ar putea exista noi lovituri „din ce în ce mai adânci” în interiorul Rusiei. Cu toate astea Budanov nu a revendicat în numele Ucrainei responsabilitatea pentru seria de atacuri cu drone la bazele aeriene ale Rusiei aflate la sute de kilometri în interiorul țării, adăugând că poate vorbi despre asta doar după ce războiul se încheie.

„Serviciile de informații militare ale Ucrainei spun că armata va fi pregătită să lanseze contraofensiva în primăvară și că scopul va fi acela de a crea o ruptură între Crimeea și Rusia continentală. Nu sunt sigur de ce ar anunță un atac asupra Melitipolului, decât dacă plănuiește altceva” a comentat jurnalistul rus Leonid Ragozin pe Twitter.

Într-o analiză publicată pe 10 februarie, The New York Times scrie că oraşul Melitopol ar fi o țintă evidentă pentru o contraofensivă ucraineană: orașul se află la intersecția a două autostrăzi majore și a unei linii feroviare cruciale, ceea ce îl face esențial pentru aprovizionarea cu trupe rusești în sud. Ucraina are perspective limitate de a avansa în est, unde Rusia are poziții fortificate și linii de aprovizionare stabilite încă din 2014.

Pentru a avansa în altă parte, Ucraina trebuie să țină departe ofensiva rusă, păstrând în același timp trupe și echipament. Cea mai promițătoare contraofensivă a Ucrainei este în sud, susţin analiștii. O mare parte din teritoriul ocupat de ruși se află în raza de acțiune a rachetelor HIMARS, asta a forțat Rusia să-și mute depozitele de muniții, centrele de comandă și alte provizii militare critice mai departe de front.

Dacă Ucraina ar străpunge apărarea rusă la Melitopol, atunci ar slăbi semnificativ controlul ruşilor asupra regiunii Herson. Fără rute de aprovizionare din est, întăririle ar putea ajunge doar prin Crimeea – o rută mult mai lungă şi care se află în raza de acţiune a rachetelor HIMARS. Dar şi aici sunt provocări pentru ucraineni. Rusia are fortificaţii pe toată linia frontului, iar în jurul oraşului Melitopol se află cea mai densă rețea de tranșee și capcane antitanc, astfel că este anticipată o apărare puternică a ruşilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!