MEC propune camere de supraveghere în grădinițe pentru securitatea copiilor

În grădinițele din țară urmează să fie instalate camere de supraveghere. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, inițiativa vine în contextul mai multor plângeri privind comportamentul unor educatori și al necesității de a spori siguranța copiilor în instituțiile de educație timpurie.

Angela Prisăcaru, șef adjunct al Direcției generale politici în învățământul general din cadrul MEC, a declarat că sistemele video nu vor fi instalate în dormitoare, băi sau alte spații care țin de intimitatea copiilor, fiind vizate doar zonele comune ale instituțiilor.

Potrivit acesteia, inițiativa urmează să fie aplicată la nivel național, însă nu va exista, deocamdată, o finanțare centralizată pentru procurarea echipamentelor. Responsabilitatea instalării camerelor va reveni fondatorilor instituțiilor de învățământ.

Totodată, Angela Prisăcaru a precizat că autoritățile urmează să elaboreze un regulament care va stabili condițiile de instalare și utilizare a sistemelor de supraveghere video în grădinițe. Documentul va conține prevederi clare pentru a asigura respectarea drepturilor copiilor și ale personalului din instituții.