Alegeri Bulgaria: partidului fostului președinte Rumen Radev, cu simpatii pro-ruse, a câștigat detașat și poate guverna singur după trei ani de criză politică

Rezultatele preliminare ale alegerilor din Bulgaria arată că partidul Bulgaria Progresistă, al fostului președinte Rumen Radev – cu simpatii pro-ruse, va deține majoritatea absolută și va putea guverna singur, arată publicația Dnevnik. După numărarea a peste 63% din voturi, partidul lui Radev are 44,5%, scor care îl ajută să aibă singur majoritatea în Parlament grație redistribuirii voturilor pentru partidele care nu au atins pragul electoral de 4%.

Datele de până acum arată că Partidul Socialist Bulgar, continuatorul Partidului Comunist, ratează pentru prima oară în istorie intrarea în Parlament.

O guvernare monocoloră nu s-a mai întâmplat în Bulgaria de aproape trei decenii – ultima dată a fost în 1997, când Forțele Democrate Unite (UDF) au obținut 52% din voturi și au format cabinetul condus de Ivan Kostov.

Acesta a fost cel de-al optulea scrutin parlamentar anticipat în Bulgaria și încheie o criză politică de peste 3 ani, timp în care mai multe coaliții s-au perindat la guvernare.

Rumen Radev, fost pilot militar, s-a remarcat prin poziții pro-ruse și anti-Ucraina.

Potrivit numărătorii de până acum, cinci partide și coaliții intră în cea de-a 52-a Adunare Națională.

Pe primul loc se află partidul „Bulgaria Progresistă” al lui Rumen Radev, cu 945.368 de voturi (44,487%), urmat de PP-DB (reformist) cu 297.561 de voturi (14,002%). Până în acest moment, GERB-SDF (condus de fostul premier Boiko Borissov) ocupă locul al treilea cu 278.460 de voturi (13,104%). DPS rămâne pe poziția a patra cu 114.464 de voturi (5,386%). „Vazrazhdane” (extremist) este ultima formațiune care a depășit, până acum, pragul de 4% pentru a intra în parlament, cu 95.978 de voturi (4,516%).

Socialiștii bulgari (BSP) au înregistrat o scădere drastică – sub 3% din voturi.