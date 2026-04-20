Ministra Agriculturii nu-și amintește câți bani exact a investit în afacerea sa din zootehnie: 55 de mii de dolari a împrumutat de la mama sa

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, susține că nu își mai amintește ce sumă a investit inițial în afacerea sa din domeniul zootehniei. Oficiala a explicat că dezvoltarea fermei a fost realizată treptat, menționând că a fost ajutată și de mama ei, care i-a împrumutat aproximativ 55.000 de dolari. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Interviu cu sens”.

Ministra a precizat că, în lipsa accesului la credite bancare, familia a fost nevoită să recurgă la alte surse de finanțare.

„Îmi vine greu acum să vă dau o cifră. Asta a fost 10–11 ani în urmă. Costurile au fost mari, pentru că pentru noi au fost mari, având în vedere că noi am pornit cu un proiect micuț. Animalele sunt costisitoare, utilajele și echipamentele pentru fermă zootehnică la fel. Noi am etapizat procesele, nu am restaurat și nu am reconstruit totul într-un an sau într-o perioadă scurtă și, cumva, am purces la fiecare proces tehnologic pe care ni l-am propus. În primul rând, un grajd pe care l-am reconstruit a fost în trei ani de zile în reconstrucție, deci, cumva, a fost mai de durată, nu a fost totul într-o zi, cu un buget foarte mare.

În contextul neacceptării băncilor pentru creditare, am accesat și am solicitat împrumut de la persoană fizică. În prima etapă a fost, de fapt, vânzarea mașinilor. Mașina a fost o mașină a familiei, am vândut-o și mai era și un imobil, dacă îmi aduc aminte atunci. Deci, tot ce am putut gestiona a fost strict prin intermediul banilor pe care i-am putut obține și de la persoane fizice”, a spus aceasta.

„Potrivit declarației de avere și interese personale depuse de soțul dumneavoastră în 2017, din acea perioadă ați luat mai multe împrumuturi de la câteva persoane fizice. Cei mai mulți bani i-ați împrumutat de la mama dumneavoastră, 55.000 de dolari. Ați făcut împrumuturi și de la rude sau alte persoane, iar sumele variază între 5.000 și 10.000 de euro sau 430–480.000 de lei. Doamna Catlabuga, de unde a avut mama dumneavoastră 55.000 de dolari ca să vi-i împrumute?”, a intervenit moderatoarea.

„Da, într-adevăr, mama mea are un stagiu de muncă, a avut și ea un imobil pe care a putut să-l vândă și, astfel, să ne asigure o parte, iar o altă parte a putut să facă și ea printr-un împrumut, ca să ne poată oferi această parte de bani”, a adăugat Catlabuga.