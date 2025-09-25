Bruxelles, desemnat cel mai periculos oraș din Europa

Potrivit unui studiu recent Euronews, nivelul violenței criminale crește în Europa, de la împușcături cu arme automate până la crime comise de adolescenți. Pe lângă Bruxelles, printre cele mai periculoase orașe ale continentului se numără Stockholm (Suedia), Marsilia (Franța) și Amsterdam (Olanda).

În cadrul cercetării, Euronews a analizat marile orașe europene în care au loc cel mai des împușcături, precum și orașele care rămân libere de violența criminală și crimele cu arme de foc.

Autorii subliniază însă că nu este un studiu științific – în multe țări poliția nu ține statistici detaliate, iar nu toate capitalele UE publică astfel de date. Cercetătorii s-au bazat pe rapoarte naționale și materiale de presă, comparându-le cu dimensiunea orașelor.

Majoritatea orașelor analizate sunt capitale, dar în clasament a fost inclus și Marsilia, „situația fiind atât de dramatică încât era greu de ignorat”. Focalizarea pe capitale înseamnă că unele țări din Balcani, unde crimele cu arme sunt destul de frecvente, au fost omise.

Cele mai periculoase orașe din Europa în 2025:

Bruxelles – capitala diplomației europene, dar și capitala UE în materie de crime cu arme de foc. În acest an, Bruxelles este cea mai periculoasă capitală europeană din perspectiva violenței armate. Activitatea bandelor de traficanți de droguri a crescut în cartierele Anderlecht și Molenbeek. Până la mijlocul lunii august au fost înregistrate 57 de împușcături, 20 dintre acestea în timpul vacanței de vară. Procurorul Julien Moanyil a avertizat că „orice locuitor poate fi lovit de un glonț pierdut” și a cerut acțiuni coordonate împotriva bandelor. Ministrul de interne Bernard Quinten susține introducerea patrulelor militare și extinderea rețelei de supraveghere în zonele sensibile.

Stockholm – de la capitală liniștită la focar de violență. Până în august 2025, capitala Suediei a înregistrat 55 de împușcături, soldate cu nouă decese. Crimele cu arme de foc cresc în toată țara – doar în acest an au avut loc 113 împușcături și 33 de decese. Bandele de traficanți de droguri recrutează adolescenți asasini și folosesc arme și explozibili. Aceasta contrastează cu imaginea anterioară a Suediei ca țară sigură.

Marsilia – bastion al mafiei drogurilor. Anul trecut, în urma împușcăturilor legate de droguri, au murit 24 de persoane (49 în anul precedent). Experții subliniază că scăderea nu se datorează acțiunilor poliției, ci sfârșitului războiului între clanuri. În acest an, presa locală a raportat două decese, deși datele oficiale lipsesc.

Amsterdam – mai puține împușcături, mai multe explozii. Statisticile oficiale lipsesc, dar presa raportează creșterea numărului de atacuri cu bombe – 197 în 2023, dublu față de anul precedent. Împușcăturile au fost mai puține: șapte incidente majore, dintre care unul fatal.

Orașe europene cu risc moderat de criminalitate:

Paris (Franța), Copenhaga (Danemarca), Atena (Grecia), Lisabona (Portugalia), Roma (Italia) și Madrid (Spania) au raportat împușcături legate de bande, dar riscul pentru trecători este mai scăzut. Capitalele cu risc redus – București (România), Ljubljana (Slovenia), Nicosia (Cipru), Praga (Cehia), Riga (Letonia), Sofia (Bulgaria), Viena (Austria) și Zagreb (Croația) au doar incidente izolate cu arme.

Cele mai sigure orașe din Europa:

Berlin (Germania), Dublin (Irlanda), Helsinki (Finlanda), Vilnius (Lituania), Budapesta (Ungaria), Varșovia (Polonia), Bratislava (Slovacia), Valletta (Malta), Tallinn (Estonia), Luxemburg – aici aproape nu există împușcături, iar cele rare sunt accidentale.