Nicușor Dan abordează unirea cu Moldova în discursul către diplomații străini

Declarația șefului statului surprinde această nuanță în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat într-un interviu pentru doi jurnaliști britanici că ar vota „da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.

„Vom sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova”, a spus președintele.

Nicușor Dan a subliniat că este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova, amintind că statul vecin „rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă”.

„Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce – nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește”, a adăugat șeful statului, accentuând ideea de românism dincolo de Prut și până la Nistru.

Totodată, președintele s-a referit și la obiectivul comun al României și Republicii Moldova de a se regăsi în interiorul Uniunii Europene.

„Vrem ca decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană. Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună“, a mai punctat Nicușor Dan, abordând voalat tema reunificării celor două maluri ale Prutului

El a făcut ulterior trimitere la propria experiență a României de stat membru al UE, precizând că aderarea la Uniune este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței.

„Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere, vom urmări aceeași politică externă întemeiată pe triada Uniunea Europeană – NATO – Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, vom acorda o atenție sporită unor teme de o importanță imediată pentru noi: războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea cu partenerii noștri strategici și cu statele cu care împărtășim aceleași valori”, a enunțat președintele Nicușor Dan prioritățile politicii externe a țării noastre.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell despre provocările majore cu care se confruntă Chișinăul, de la propaganda rusă și interferențele Kremlinului până la presiunile asupra proceselor democratice din Republica Moldova. În cadrul dialogului, lidera de la Chișinău a abordat deschis și subiectul sensibil al relației cu România, afirmând explicit că ar vota în favoarea unirii, dacă un asemenea referendum ar fi organizat.

De altfel, într-un interviu acordat anul trecut pentru presa germană în ajunul unei vizite la Berlin, președintele Nicușor Dan a declarat că „personal, îmi doresc o unire cu Moldova”, dar cât timp cetățenii țării vecine susțin forma actuală de stat, „România nu va întreprinde nimic”.

România este „pregătită oricând să discute serios scenariul” Unirii dacă R. Moldova îl vede ca „opțiune”, a declarat și Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, subliniind că obiectivul zero este acum integrarea în UE și că partenerii știu că în ambele țări trăiește același popor.