Instanța a respins cererea lui Platon de a fi audiat în dosarul lui Plahotniuc

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a respins astăzi cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în dosarul privind „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc.

Procesul se află în etapa în care sunt examinate probele prezentate de apărare. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat astăzi în instanță, după ce a transmis că nu dorește să fie escortat și a invocat necesitatea de a studia documentele din dosar.

Subiectul audierii lui Veaceslav Platon a fost abordat la finalul ședinței, când instanța a analizat solicitarea venită din partea omului de afaceri, care se află în prezent peste hotare. Demersul viza admiterea sa ca martor, în sprijinul acuzării.

Atât procurorul, cât și avocații lui Plahotniuc au cerut instanței să respingă solicitarea. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a invocat faptul că Platon deține deja statutul de martor într-o altă investigație penală, aflată la faza urmăririi penale, ceea ce face inoportună administrarea unor declarații și în această cauză.

Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a susținut că Platon ar avea o poziție deschis ostilă față de inculpat și ar manifesta un interes personal în raport cu dosarul, fapt ce ar compromite imparțialitatea unui eventual martor.

După examinarea argumentelor, instanța a respins cererea, iar judecătorul Sergiu Stratan, președintele completului, a explicat că administrarea probelor poate fi solicitată doar de părțile din proces, iar Veaceslav Platon nu are această calitate procedurală.