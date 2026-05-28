Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE

Comisia Europeană va propune deschiderea primului „grup” de capitole de negociere privind aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la UE pe 16 iunie, a declarat un înalt oficial pentru Euractiv.

Comisia va prezenta propunerea la o reuniune a miniștrilor europeni care va avea loc la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

Calendarul ar permite liderilor UE să aprobe măsura în cadrul Consiliului European de la Bruxelles, două zile mai târziu.

Până în prezent, progresul Ucrainei în procesul de aderare a fost blocat, în principal, de Ungaria. Viktor Orbán, fostul prim-ministru, a blocat în mod constant orice eforturi de a promova aderarea Ucrainei la UE. Dar, după 16 ani la putere, a fost demis la alegerile parlamentare maghiare din martie.

Deși nu susține aderarea Ucrainei la UE, noul guvern ungar a semnalat o abordare mai moderată. Péter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei, este așteptat la Bruxelles vineri și își va lega sprijinul de solicitările sale de deblocare a fondurilor europene înghețate din cauza încălcărilor legislației UE sub guvernul lui Orbán.

În aprilie, comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat că se așteaptă ca discuțiile privind primul „cluster” de negocieri să înceapă odată ce tranziția guvernamentală a Ungariei va fi finalizată, posibil în timpul președinției Ciprului la Consiliul UE, care durează până la sfârșitul lunii iunie.

Termenii exacți ai aderării Ucrainei și R. Moldova la UE sunt încă în discuție.

Săptămâna trecută, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a sugerat că Ucraina ar putea adera la UE ca „membru asociat” fără drept de vot deplin. Ideea a fost respinsă de Kiev câteva zile mai târziu.

Marți, ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a respins sugestiile conform cărora Ucraina ar putea adera la Spațiul Economic European ca o rampă de lansare către statutul de membru cu drepturi depline al UE. SEE extinde piața unică a UE la Norvegia, Islanda și Liechtenstein, care nu sunt membre ale UE.

„Este un aranjament foarte ciudat”, a spus Eide. „Are avantajele și provocările sale – nu sunt sigur dacă aș sugera să facă asta.”

Un proces pentru a le conduce pe toate

Deși există o dezbatere privind termenii de aderare, procesul în sine este clar.

Negocierile de aderare la UE sunt împărțite în șase așa-numite „grupuri” (clustere) diferite, care adună domenii sau „capitole” din legislația UE în domenii tematice largi de politică.

Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de guverne ale UE, iar vetourile pot, de asemenea, opri progresul negocierilor dacă se consideră că țările candidate dau înapoi în ceea ce privește reformele.

Primul astfel de „grup” din cadrul discuțiilor se referă la pilonii democratici, economici și instituționali esențiali ai UE. Deși este primul care a fost deschis, este și ultimul va fi închis.

Este de așteptat ca restul clusterelor să fie deschise pentru Ucraina și R. Moldova în iulie.