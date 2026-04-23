Moldova se golește. Satele rămân fără tineri, iar migrația continuă să crească

Republica Moldova pierde anual zeci de mii de oameni. Doar într-un an, populația țării a scăzut cu 42.000 de persoane, ajungând la aproximativ 2,4 milioane. Cei mai mulți dintre cei care pleacă sunt tinerii, în special din mediul rural.

Potrivit datelor de la IDIS Viitorul, fiecare al treilea tânăr de la sat își dorește să plece peste hotare. În mediul rural, migrația nu mai este o excepție, ci o regulă. Aproape fiecare familie are pe cineva plecat peste hotare. Casele rămân goale, iar ulițele sunt tot mai pustii.

„Sora se află peste hotare în Germania. Mai mult de 15 ani. Oamenii și înainte plecau, dar erau alte timpuri. Acum mai mulți pleacă, oamenii nu au unde lucra, aici avem și întrebare, și răspuns.”

„Fratele este la Moscova, deja de 21 de ani este la Moscova. De 21 de ani este acolo și nu a mai venit acasă. Cum a decedat mama, a venit la înmormântare și mai mult nu a venit deloc. Satul este pe cale de dispariție, oameni nu sunt, tinerii pleacă peste hotare.”

„- Fata. – De cât timp este plecată? – Deja de cinci sau șase ani. O dată în an. Și vor rămâne pustii, deoarece aici nu este nimic, nici locuri de muncă, nimic.”

„În principiu nu prea observ că este mai puțină lume. Deocamdată da, satul trăiește”, au spus locuitorii.

Experții menționează că, în Republica Moldova, trei factori contribuie la problema demografică actuală, care a început cu mulți ani în urmă.

Alexandr Makuhin, doctor în științe politice: „Când vorbim despre problemele demografice pe care le au țările europene și zona de sud-est europeană, partea Balcanilor, aici sunt trei factori care merg cot la cot. Este vorba despre natalitatea mică și deja mortalitatea ridicată, îmbătrânirea populație și migrația. Republica Moldova, din păcate, aici culege un BINGO unde noi ne aflăm în zona problematică acestor trei elemente, care nu este caracteristică tuturor statelor”.

Datele Registrului de Stat al Populației arată că peste 120.000 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt înregistrați ca fiind plecați peste hotare la loc permanent de trai.