Euronest: Poziția Ungariei față de Ucraina poate indica și atitudinea față de Moldova

Modul în care se va repoziționa Ungaria față de împrumutul pentru Ucraina va fi și un prim indiciu despre atitudinea pe care o are despre aderarea la UE a Republicii Moldova și Ucrainei. Declarația a fost făcută de Sergey Lagodinsky, copreședintele Adunării Parlamentare Euronest, într-un interviu pentru TVR Moldova.

Acesta s-a aflat la Chișinău alături de mai multe oficiali, pentru a participa la o serie de reuniuni comune. Delegațiile au discutat despre cum pot acționa în ceea ce privește războiul hibrid, drepturile omului sau securitatea energetică.

Euronest a fost înființat în 2011, la inițiativa unor țări din Europa de Est și din Caucazul de Sud. În debutul reuniunii, președintele Parlamentului de la Chișinău a declarat că Parteneriatul Estic, în forma în care a fost gândit la început, nu mai există astăzi.

Igor Grosu, președintele Parlamentului: „Contextul s-a schimbat profund. Belarusul a ales să se alinieze deschis agresiunii împotriva Ucrainei. În Georgia, evoluțiile politice din ultimii ani au ridicat semne serioase de întrebare privind parcursul democratic. Cooperarea noastră devine și mai importantă. Nu mai este doar despre dialog și schimb de experiență, este despre a proteja ceea ce construim.”

Maria Karapetyan, copreședinte al Adunării Parlamentare Euronest: „Provocările noastre variază de la agresiune armată la atacuri hibride. În timp ce le contracarăm, trebuie să respectăm statul de drept, să protejăm integritatea alegerilor și să consolidăm reziliența instituțiilor și societăților noastre. Deblocarea completă a comunicațiilor între Azerbaidjan, Armenia și Turcia are potențialul de a transforma fundamental regiunea noastră.”

În ceea ce privește viitorul european al țărilor din Parteneriatul Estic, în contextul ultimelor alegeri, copreședintele Euronest a declarat că se așteaptă la schimbări pozitive. Sergey Lagodinsky consideră că Bulgaria nu poate fi un nou obstacol pentru aderarea Moldovei și Ucrainei.

Sergey Lagodinsky, copreședinte al Adunării Parlamentare Euronest: „Un test va fi modul în care Ungaria se va repoziționa față de împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Știm că astăzi ambasadorii tuturor celor 27 de state se întâlnesc. Vom vedea deja unele indicii dacă, chiar și sub conducerea lui Orban, care este încă prim-ministru în funcție, vor exista unele schimbări. Nu îmi pot imagina că Bulgaria, care a trecut ea însăși printr-un proces foarte dificil și încă trece printr-un proces foarte dificil, va deveni noul obstacol pentru Moldova și pentru Ucraina.”

În principal, oficialii au vorbit despre contracararea războiului hibrid, integritatea alegerilor și securitatea economică.

Adrian Baluțel, șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la AP Euronest: „Este o platformă unde se discută oportunități economice, interconectivitatea în regiune și transpunerea standardelor europene în regiune, ceea ce este un element economic cu beneficii foarte concrete; discutăm despre o abordare uniformă a UE în raport cu asistența pe care o oferă Republicii Moldova și altor țări din regiune.”

Olga Rusu, deputat al fracțiunii parlamentare Alternativa: „Cred eu, nu este doar o reuniune importantă teoretică, dar și una practică, vom aproba mai multe rapoarte. Evident că trebuie să discutăm în primul rând securitatea regională, dar și abordarea economică a acesteia.”

Daniel Vodă, expert asociat pe Politică Externă și Comunicare Strategică, IPRE: „Am văzut că cea mai frecventă formă de amestec în treburile interne, în ultima perioadă, din partea actorilor străini, sunt imixtiuni în alegeri. Ne dorim să discutăm în următoarea perioadă despre aceste pericole, despre alegerile europene care urmează să se desfășoare pe continentul european în următorii ani, dar și măsurile pe care le putem lua pentru a construi coeziune europeană.”

Adunarea Parlamentară Euronest a fost înființată la 3 mai 2011, la Bruxelles, când președinții parlamentelor din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană au semnat Actul Constitutiv al Adunării. Misiunea Adunării Parlamentare Euronest este de a promova condițiile necesare accelerării asocierii politice și integrării economice între UE și partenerii est-europeni, precum și de a consolida cooperarea în regiune.