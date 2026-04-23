Un tânăr din Bălți, reținut după ce a preluat circa 1 kg de droguri dintr-un autocar

Un tânăr de 19 ani din Bălți a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de implicare într-o rețea de contrabandă și distribuție a drogurilor sintetice pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul aplicației Telegram.

Tânărul avea rolul de a ridica drogurile de la autocarele care transportau pasageri și colete neînsoțite din Ucraina în Republica Moldova. După preluare, acesta le ducea la un domiciliu închiriat, unde le diviza în cantități de 50-100 de grame și le ascundea în diverse locații.

Ulterior, substanțele erau preluate de curieri și distribuite în doze de aproximativ un gram.

„Suspectul ar face parte dintr-o grupare infracțională formată din cetățeni ucraineni și moldoveni, specializată în contrabanda și comercializarea drogurilor. Rețeaua a fost documentată timp de câteva luni și activa în mai multe țări, inclusiv Ucraina, Polonia, România, Georgia și Republica Moldova”, comunică Poliția.

Suspectul a fost reținut pe 16 aprilie după ce a ridicat un colet de la un autocar care a intrat în Republica Moldova prin punctul Palanca–Maiaki–Udobnoe. Coletul conținea produse alimentare, iar drogurile, circa un kilogram de PVP, erau camuflate într-un pachet de cafea.

Valoarea estimativă a substanțelor scoase din circuit depășește 500.000 de lei.

La solicitarea procurorilor, instanța a dispus plasarea tânărului în arest preventiv pentru 30 de zile. El riscă închisoare de la 7 la 15 ani.