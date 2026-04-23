VIDEO: Stație de captare a apei din Nistru la Vadul lui Vodă: Un Acord de finanțare, semnat de Ion Ceban

Primăria municipiului Chișinău va semna astăzi, 23 aprilie, Acordul de finanțare pentru construcția noii stații de captare a apei din râul Nistru, la Vadul lui Vodă.

Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, care a menționat că noua stație face parte din „Programul Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova” și reflectă o colaborare solidă între Republica Moldova și Guvernul Federal al Germaniei.

Potrivit edilului, „Apă-Canal Chișinău”, întreprindere a Primăriei orașului Chișinău, este pilonul de bază în acest proiect, fiind operator al viitorului apeduct de transport și furnizor de apă potabilă pentru locuitorii din centrul Moldovei, Chișinău, Strășeni și Călărași.

„Proiectul va permite asigurarea centralizată cu apă de calitate, în prima etapă, pentru circa 70.000 de locuitori din cele două raioane, iar după extinderea rețelelor de transport în alte localități din raioanele Strășeni și Călărași, pentru circa 150.000 de persoane. Mulțumesc pentru aportul Guvernului Germaniei, realizat prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW, care oferă sprijin financiar și asistență tehnică pentru implementarea proiectului. Chișinăul nu doar că a devenit principalul operator al magistralei, dar a oferit și asigurările legale, financiare și tehnice necesare pentru a atrage și menține finanțarea europeană și pentru a facilita implementarea proiectului”, a declarat Ion Ceban.

Menționăm că valoarea grantului oferit de partenerii germani este de aproximativ 14 milioane de euro, iar Chișinăul își asumă o contribuție directă de două milioane de euro.