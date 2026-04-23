ActualitateJustiție

București: Fostul adjunct al spionilor moldoveni, Alexandru Bălan, va fi predat de Poliția Română vineri, la Vama Albița

Timpul.md 23 aprilie 2026
0 0

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, va fi predat vineri de către Poliția Română autorităților moldovene, la Vama Albița, conform surselor Timpul.md.

Bălan este inculpat în Republica Moldova pentru trădare de patrie și divulgarea secretelor de stat.

El ar fi transmis informații esențiale pentru securitatea statului către Belarus și Rusia.

El va pleca din arestul central cu o escortă a Poliției București, cel mai probabil dimineață.

știre în curs de actualizare

Cuvinte cheie
0 0
Photo of Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *