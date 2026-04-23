Taxe vamale zero pentru producători? Guvernul promite un impuls pentru economie

Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 2,4% în 2025, după mai mulți ani de declin, iar autoritățile își propun să accelereze tranziția către un model economic bazat pe producție și valoare adăugată. În acest context, Guvernul pregătește o măsură menită să sprijine mediul de afaceri – introducerea taxei vamale zero pentru materiile prime și echipamentele utilizate în procesul de producție.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, care a menționat că evoluțiile economice din ultimul an oferă premise pentru reforme orientate spre creștere.

„În 2025 economia a fost stabilă, chiar în creștere, în comparație cu anii precedenți când am avut scăderi economice. Acum, în 2026, în condițiile unei situații geopolitice volatile, recalibrăm și ajustăm prognozele noastre”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, măsura face parte dintr-un pachet mai larg de reforme „curajoase”, care urmează să fie implementate într-un mod rapid și eficient pentru a susține producătorii locali și a atrage investiții.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a inițiat deja modificări legislative care prevăd aplicarea taxei vamale zero pentru toate inputurile destinate producției, indiferent de domeniul economic, cu condiția ca acestea să fie utilizate în procesul final de producție.

„Toate inputurile și echipamentele importate pentru producție vor avea taxă vamală zero, dacă sunt utilizate în procesul final. Este un prim pas curajos pentru susținerea mediului privat din Republica Moldova”, a mai precizat Eugen Osmochescu.

Autoritățile susțin că această măsură ar putea reduce costurile pentru producători, crește competitivitatea companiilor autohtone și încuraja investițiile în economie, într-un context regional marcat de incertitudini geopolitice.