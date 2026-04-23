Ofițerii CNA au descins cu zeci de percheziții matinale la Orhei

Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni de urmărire penală în cadrul unor cauze ce vizează finanțarea ilicită a formațiunilor politice.

Ofițerul de presă al CNA, Angela Starinschi, a declarat pentru PulsMedia.MD că la această oră se efectuează acțiuni de urmărire penală în cauze de finanțare ilicită a formațiunilor politice.

„Momentan sunt în desfășurare 50 de percheziții în mai multe locații din raionul Orhei. Revenim cu amănunte”, a precizat reprezentantul CNA.