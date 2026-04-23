Ambasadorul României la Chişinău: Relansarea rutei Falciu-Cantemir deschide noi oportunităţi pentru Republica Moldova

Relansarea, după 17 ani, a traficului feroviar pe tronsonul Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România) deschide noi oportunităţi pentru transportul de mărfuri şi susţine dezvoltarea economică a sudului Republicii Moldova, a declarat ambasadorul României la Chişinău, Cristian-Leon Ţurcanu.

„Am trecut azi Prutul cu trenul, pe legătura feroviară dintre Cantemir și Fălciu, redeschisă după o perioadă îndelungată de inactivitate. Ultimul tren de călători a trecut pe aici în anul 2009.

Testarea în condiții reale confirmă funcționalitatea liniei modernizate și conectarea directă la rețeaua feroviară din România. Proiectul deschide noi oportunități pentru transportul de mărfuri și susține dezvoltarea economică a sudului Republicii Moldova, consolidând legăturile cu piața Uniunii Europene.

Am participat la ceremonia de testare și reluare a circulației pe tronsonul feroviar Fălciu-Cantemir care va contribui la diversificarea rutelor de import/export și care va oferi o opțiune directă pentru transportul de mărfuri, cu acces la piața din Uniunea Europeană. Linia feroviară Fălciu-Cantemir este parte a unui traseu construit în perioada anilor 1917–1918 și a fost, timp de mai multe decenii, utilizată pentru transportul de mărfuri. După anul 1990, circulația a scăzut treptat, iar infrastructura a ajuns într-o stare avansată de degradare.

Linia a fost adaptată pentru ecartament combinat, european (1435 mm) și larg (1520 mm), ceea ce permite conectarea directă a Moldovei la rețeaua feroviară din România și implicit către UE. Ceremonia a avut loc cu participarea oficialităților din România și Republica Moldova, reprezentanți ai Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și ai mediului de afaceri specializat în logistica mărfurilor”, a scris Cristian Leon Țurcanu.