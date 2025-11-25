Un ex-lider local al Partidului Șor, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare

Vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării organizației din partea unui grup criminal. Inculpatul își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, acuzatul nu va putea ocupa funcții sau exercita activități de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pe o durată de patru ani.

Magistrații au dispus menținerea arestului preventiv, aplicat prin încheierea din 3 iulie 2025, precum și păstrarea dosarului de căutare a inculpatului.

Potrivit procurilor anticorupție, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 2,9 milioane de lei, reprezentând mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

Sentința nu este definitivă, aceasta poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Acuzatorul de stat urmează să decidă necesitatea contestării acesteia.