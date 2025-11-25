Oamenii din Cuhureștii de Jos, după căderea unei drone lângă sat: Noi stăm cu grijă

Dimineața de marți a adus neliniște și teamă în Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Ministerul Apărării a anunțat că șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-a prăbușit pe o clădire dintr-o livadă, aflată la câteva sute de metri de gospodăriile oamenilor.

„În spatele meu puteți vedea zona izolată de polițiști. În această dimineață, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat în total șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova”, a comunicat Dorin Rusu, jurnalist TV Nord.

Zona impactului a fost imediat securizată, iar specialiștii Secției tehnico-explozive examinează dispozitivul.

Localnicii povestesc că trăiesc cu teamă după ultimele evenimente din regiune.

„Noi stăm cu grijă, uite stăm aici, aproape, poate să cadă pe casa noastră. Eu îmi pun întrebarea: Putin are o țară atât de mare, cea mai mare de pe glob, lui nu-i ajunge țara lui? S-a găsit să ucidă un popor nevinovat? Dumnezeu nu-l va ierta, îl va pedepsi.”

„Este dronă acolo, partea cealaltă. – Dar nu ați auzit noaptea nimic? – Nu, nu știu, astăzi am auzit de la știri. La noi este primul caz la moment, așa nu au fost cazuri. – Există o frică? – Ei, cum vă gândiți dumneavoastră, asta e.”

„Ne pune pe gânduri, ne încep a deprinde și pe noi? Mare, nu este o glumă, te-ai culcat și nu știi dacă mâine te trezești”, au spus oamenii.

Potrivit experților, drona căzută este de tip Gerbera. Deși primele evaluări indică absența explozibililor, acest model poate transporta până la zece kg de încărcătură.

Artur Leșcu, expert Watchdog: „Acest tip de dronă, utilizat adesea ca momeală, poate transporta până la zece kg de încărcătură explozivă. Drona are greutate până la zece kg. Iar planarea și greutatea mică explică lipsa deteriorării acoperișului. Incidentul vine la doar câteva zile după alte încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone rusești”.

Tot în această dimineață, autoritățile din România au confirmat găsirea unei alte drone, prăbușită în curtea unui localnic din comuna Puiești, județul Vaslui. Ancheta preliminară arată că drona era fără încărcătură explozivă, neprezentând un risc imediat pentru populație.