Bugetul UE pentru anul 2026 depășește 190 de miliarde de euro. Care domenii vor primi finanțări suplimentare

Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului UE au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026, cu câteva zile înainte de termenul-limită. Documentul prevede un buget total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți. Potrivit Consiliului UE, angajamentele acoperă finanțarea programelor a căror implementare poate continua pe mai mulți ani, în timp ce plățile reprezintă cheltuielile efective pentru angajamentele asumate anterior sau în exercițiul bugetar curent.

Parlamentul European a anunțat că a reușit să negocieze fonduri suplimentare în valoare totală de 372,7 milioane de euro, peste propunerea inițială a Comisiei Europene. Prioritățile acestor ajustări vizează: programe cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor; consolidarea competitivității europene; măsuri în domeniul apărării și gestionării migrației; creșterea resurselor pentru asistență umanitară.

ECCC București, printre beneficiarii creșterilor bugetare

Printre capitolele care primesc finanțări suplimentare se află și domeniul „cercetare, inovare și securitate cibernetică”, unde a fost inclusă consolidarea Centrului European de Competențe în domeniul Securității Cibernetice (ECCC), cu sediul la București. Europarlamentarul Victor Negrescu, membru al echipei de negociere, a subliniat că investiția întărește rolul României în arhitectura europeană de securitate digitală.

Negrescu a menționat anterior că prioritățile sale pentru bugetul UE 2026 includ fonduri sporite pentru sănătate, agricultură, siguranță, Republica Moldova, precum și dezvoltarea ECCC.

Acordul provizoriu urmează să fie adoptat oficial de Consiliu, după care va ajunge joi, 20 noiembrie, pe masa Comisiei pentru bugete din Parlamentul European. Votul final este programat pentru sesiunea plenară din noiembrie, la Strasbourg, după care bugetul va fi promulgat de președintele PE.