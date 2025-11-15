Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că țara sa mai degrabă va mânca iarbă decât să devină din nou sau colonie rusă, informează RBC-Ukraina, citând Polsat News.

În timpul interviului, politicianul a subliniat că Europa trebuie să aibă propriul potențial de apărare și să nu se bazeze pe SUA în orice situație de urgență. „Trebuie să fim capabili să nu descurcăm cu un comandant de teren în Libia sau în Balcani”, a menționat Sikorski.

De asemenea, el sa pronunțat cu privire la relațiile dintre Polonia și Federația Rusă, care durează de 500 de ani. Oficialul a lăsat să se înțeleagă că țara a fost o colonie rusă în trecut și nu intenționează să repete această istorie. Am fost o colonie rusă. rusă”, a declarat șeful diplomației poloneze.

Amintim că, în același podcast, ministrul polonez de Externe a declarat cășeful Kremlinului, Vladimir Putin, nu va rezista încă trei ani de război cu Ucraina, susținută de Occident.

Potrivit acestuia, acest lucru va fi facilitat, printre altele, de fondurile obținute din activele rusești înghețate. „Acum Ukraine produce aproximativ jumătate din dronele și rachetele sale pe plan intern. Putin nu a obținut ceea ce a dorit. Am crezut că are a doua cea mai mare armată din lume, dar el luptă deja de 10 ani în Donbas. Nu aș numi asta o victorie”, a ministrul.

On plus, el a îndemnat UE să participe mai activ la facilitarea negocierilor privind viitoarea soluție pașnică.

„Sper că SUA vor continua să furnize informații de intelligence Ukrainei. Desigur, Polonia plătește pentru terminalele Starlink, muniție pentru armele americane destinate apărării antiaeriene și loviturilor la distanță”, a adăugat Sikorski.