Trei candidați își dispută Primăria Generală a Bucureștiului

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), conduce în preferinţele electoratului bucureştean pentru fotoliul de edil general, cu 27% din opțiuni, urmat de primarul de la 6, Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (ex-lider USR), ambii cu câte 22%, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, în perioada 3 – 14 noiembrie, și citat, sâmbătă, de mass-media din România.



Tustrei sunt candidați din partea câte unui partid aflat la guvernare.

Partener-junior în Executivul cvadripartit, UDMR, cu electoratul concentrat în centrul și vestul țării, nu se amestecă în alegerile din sud.

Potrivit rezultatelor cercetării sociologice, pe locul patru în intențiile de vot, cu 15 procente, e candidata independentă Anca Alexandrescu, personaj controversat, care se se prezintă drept jurnalistă și e susţinută de AUR, după ce, în ultimii 20 de ani, i-a consiliat pe liderii PSD.



Vine lume la vot



Datele CURS arată un grad de certitudine ridicat privind participarea la vot la scrutinul programat pe 7 decembrie.

Astfel, peste jumătate dintre respondenţi – 57% – spun ferm că vor vota, iar alţi 9% se declară foarte probabil participanţi.

Doar 3% afirmă că nu vor merge la vot.

Autorii sondajului spun că aceste date arată un interes electoral solid şi o potenţială mobilizare ridicată în rândul populaţiei Capitalei.



Orașul merge într-o direcţie greşită



În ceea ce priveşte evaluarea direcţiei generale a oraşului, majoritatea bucureştenilor consideră că lucrurile merg într-o direcţie greşită.



Peste jumătate dintre respondenţi – 55% – exprimă această opinie, în timp ce 41% apreciază că oraşul se îndreaptă într-o direcţie bună.

Doar 4% dintre participanţi nu au avut o opinie formată.

Rezultatele indică un climat public în care predomină percepţiile critice, dar şi existenţa unui segment semnificativ al populaţiei care vede evoluţii pozitive.



În privinţa problemelor identificate în oraş, traficul rutier se află pe primul loc, fiind menţionat de 20% dintre respondenţi.



Imediat după acesta se situează funcţionarea spitalelor de stat, indicată de 19%, urmată de reţeaua de termoficare cu 18%.

Corupţia din administraţia locală este menţionată de 13%, iar poluarea aerului de 7%, mai reiese din sondaj.

Traian Băsescu, lider la nostalgici





Dintre foştii primari generali, Traian Băsescu, ulterior șef al statului, este perceput drept cel mai performant de 27% dintre respondenţi, urmat de actuala eurodeputată PSD Gabriela Firea, cu 25, şi de actualul președinte al României, Nicuşor Dan, cu 21.

Metodologie

Sondajul CURS a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în Bucureşti.



Marja maximă de eroare este de 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, în perioada 3 – 14 noiembrie, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populaţiei Capitalei, bazată pe datele Institutului Național de Statistică.