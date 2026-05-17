Bulgaria a câștigat Eurovision Song Contest 2026

Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest. Țara a fost reprezentată de DARA cu piesa „Bangaranga”.

În urma voturilor, interpreta a acumulat 516 puncte, transmite Știri.md.

Pe locul doi a ajuns Israel, iar pe trei – România.

Clasamentul este continuat de Australia, Italia, Finlanda, Danemarca, Moldova, Ucraina și Grecia, care încheie topul celor 10.

Ultimul loc i-a revenit Regatului Unit reprezentată de LOOK MUM NO COMPUTER cu piesa „Eins, Zwei, Drei”. Acesta a acumulat doar 1 punct.

Eurovision Song Contest 2026 s-a desfășurat la Viena, Austria, ca urmare a victoriei de anul trecut a interpretului JJ, cu piesa „Wasted Love”. Prima semifinală a avut loc pe 14 mai, iar cea de-a doua semifinală pe 14 mai.