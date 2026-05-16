Clasamentul favoriților la Eurovision 2026: Pe ce loc se află Moldova

Cu doar câteva ore înainte de finala Eurovision Song Contest 2026, casele de pariuri o dau drept mare favorită pe Finlanda, urmată de Australia și Grecia. Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa „Viva, Moldova”, este plasată pe locul 12 în clasamentul prognozelor.

Finala Eurovision 2026 va avea loc în această seară, la Viena, și va reuni pe aceeași scenă reprezentanții a 25 de țări. Show-ul începe la ora 22:00.

Potrivit bookmakerilor, Finlanda are cele mai mari șanse să câștige competiția, cu o probabilitate estimată la 41%. Australia este cotată cu 21%, iar Grecia ocupă locul trei, cu 7%.

Pe următoarele poziții se află Israel și România, fiecare cu câte 6% șanse la trofeu. Bulgaria și Danemarca sunt creditate cu câte 3%, iar Italia și Franța – cu câte 2%.

În partea a doua a clasamentului favoriților se regăsesc Malta, Cehia, Republica Moldova, Ucraina și Suedia, fiecare cu aproximativ 1% șanse de victorie.

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, va evolua cu numărul 16 în finala din această seară. Finlanda, principala favorită, va intra în concurs cu numărul 17, prin artiștii Lampenius și Pete Parkkonen.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, va cânta spre finalul competiției, iar Austria, țara gazdă, va încheia show-ul din acest an.

Finala va fi deschisă de Danemarca, reprezentată de Søren Torpegaard. După momentul de deschidere și parada steagurilor, pe scenă va reveni și JJ, câștigătorul Eurovision 2025, care va interpreta piesa „Wasted Love”, melodia ce a adus concursul în Austria.

Moldovenii din diasporă vor putea vota online prin intermediul platformei oficiale esc.vote.

Republica Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005. Cel mai bun rezultat al țării noastre a fost obținut în 2017, când trupa SunStroke Project s-a clasat pe locul 3 cu piesa „Hey Mamma”.