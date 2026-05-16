Mircea Popescu: Regina fără haine unioniste

Împăratul este gol. Sau, mai bine zis, Regina s-a lepădat, cu o răceală calculată, de veșmintele unioniste în care adulatorii ei de pe ambele maluri ale Prutului au încercat constant să o îmbrace. Aflată într-o vizită în Țările Baltice, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu – văzută de mulți visători drept potențiala președintă a unei Românii Unite – a spulberat public orice iluzie privind unificarea celor două state.

Momentul adevărului a avut loc în cadrul unei conferințe internaționale la Tallinn (Estonia), unde Maia Sandu a fost pusă în fața unei întrebări frontale. Fostul președinte eston, Toomas Hendrik Ilves, a întrebat-o direct și logic de ce Republica Moldova nu alege calea scurtă și sigură a Unirii cu România, urmând modelul de succes al reunificării Germaniei.

Răspunsul liderei de la Chișinău a picat ca un duș rece peste tabăra unionistă, fiind sec, dur și lipsit de orice nuanță istorică sau națională: „Avem mai mult sprijin popular pentru integrarea în UE, acest lucru s-a văzut la referendum, așa că mergem mai departe cu integrarea europeană.”

Atât contează pentru doamna Sandu și nimic mai mult. Idealul Întregirii a fost expediat birocratic, redus la un simplu calcul procentual de moment.

Ceea ce șochează nu este neapărat prudența diplomatică, ci încăpățânarea aproape secesionistă pe care Maia Sandu și-a menținut-o cu îndârjire pe parcursul întregului eveniment. Subiectul Unirii nu a fost o simplă curiozitate izolată. Sugestii despre o eventuală Întregire au venit din toate părțile în timpul discuțiilor, inclusiv din partea președintelui Muntenegrului, Jakov Milatović, prezent la conferință. Cu toate acestea, președinta Republicii Moldova a refuzat sistematic să lase măcar o ușă întredeschisă pentru acest proiect de țară, respingând ideea din fașă.

De acum înainte, clasa politică de la București și unioniștii de la Chișinău nu se mai pot minți și autoamăgi. Mitul Maiei Sandu ca lider providențial al tuturor românilor a apus înainte de a se naște cu adevărat.

Realitatea a fost rostită clar, asumat și fără echivoc: unicul crez al Maiei Sandu este „mergem mai departe cu integrarea europeană”. Iar pe acest drum, se pare că România este privită de la Chișinău strict ca un vehicul util, și în niciun caz ca o destinație finală. Regina a rămas fără hainele unioniste, lăsând la vedere o agendă din care frații de peste Prut au fost, pur și simplu, tăiați de pe listă.