Maia Sandu, fuge de reunificarea pe model german: „Avem mai mult sprijin popular pentru integrarea în UE decât pentru Unire”

Președintele Maia Sandu a clarificat, în cadrul unei conferințe internaționale în Estonia, poziția geopolitică a Republicii Moldova, subliniind că integrarea în Uniunea Europeană beneficiază în prezent de un sprijin popular mai mare decât proiectul unirii cu România. Șefa statului a evidențiat îndeplinirea angajamentelor asumate și a prioritizat securitatea națională, lăsând însă deschisă o schimbare de viziune în viitor.

Moldovenii își doresc mai mult integrarea în UE decât unirea cu România, dezvăluie Maia Sandu

Sprijinul popular actual din Republica Moldova este orientat mult mai mult spre integrarea în Uniunea Europeană decât spre unirea cu România, a declarat președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe internaționale desfășurate în Estonia.

Întrebată de fostul președinte estonian Toomas Hendrik Ilves de ce Chișinăul nu alege calea unificării cu Bucureștiul, după modelul realizat de Germania în anul 1990, șefa statului a subliniat că parcursul european reprezintă în prezent dorința clară a majorității cetățenilor.

Maia Sandu a explicat că această opțiune majoritară a fost confirmată inclusiv prin votul de la referendum, motiv pentru care autoritățile de la Chișinău își concentrează toate eforturile pe această direcție.

Președintele a menționat că Republica Moldova și-a îndeplinit cu responsabilitate angajamentele asumate în fața partenerilor externi, progresele fiind recunoscute oficial în rapoartele de evaluare ale Uniunii Europene.

În acest context, ea a transmis că autoritățile de la Chișinău mizează pe sprijinul continuu al comunității europene pentru a avansa rapid pe drumul dezvoltării.

Ne-am îndeplinit angajamentele, iar acest lucru a fost recunoscut în rapoartele UE și sperăm că UE ne va ajuta să continuăm pe acest drum”, a fost răspunsul oferit de Maia Sandu.

„Avem mai mult sprijin popular pentru integrarea în UE, acest lucru s-a văzut la referendum, așa că mergem mai departe cu integrarea europeană.

Președintele moldovean prioritizează menținerea securității naționale, cu Moldova parte a „lumii libere”

Obiectivul principal al guvernării de la Chișinău rămâne menținerea Republicii Moldova ca parte integrantă „a lumii libere” și democratice.

Maia Sandu a dat asigurări că instituțiile statului vor face absolut tot ce este necesar pentru a garanta siguranța cetățenilor și pentru a proteja suveranitatea țării, fiind determinate să găsească toate soluțiile și mijloacele logistice pentru ca acest obiectiv fundamental să fie realizat cu succes.

„Vom face totul pentru a ne ține oamenii în siguranță și pentru a ne păstra țara parte a lumii libere. Aceasta este sarcina noastră principală și vom găsi toate modalitățile pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă”, a adăugat liderul de la Chișinău.

În plus, șefa statului nu a exclus o posibilă schimbare a perspectivelor politice în viitor.

Ea a precizat că, deși în prezent calea europeană beneficiază de o susținere mai largă, o eventuală orientare mai puternică a populației către unirea cu România ar putea deveni realitate dacă cetățenii moldoveni vor constata, la un moment dat, că procesul de aderare la Uniunea Europeană avansează mult prea lent.

„Știu că vorbiți despre unificarea cu România, deci asta spun: avem astăzi mai mult sprijin popular pentru integrarea în UE și aceasta este calea pe care o urmăm, dar asta nu înseamnă că nu putem avea mai mult sprijin popular pentru unificarea cu România, dacă la un moment dat moldovenii vor vedea că UE nu se mișcă destul de repede”, a încheiat Maia Sandu.

Doamna Sandu, președintele României? A răspuns, amuzată, că și-ar dori să facă altceva

Evenimentul din Estonia a inclus și un moment care a stârnit zâmbete în sală, după ce președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, a sugerat că Maia Sandu ar putea deveni într-o zi președintele României, fiind „un președinte grozav, indiferent de țară”.

Șefa statului a mulțumit zâmbind și a replicat că după încheierea mandatelor și-ar dori mai degrabă să se ocupe de grădinărit, moment în care moderatoarea panelului a completat, în aceeași notă veselă, că această activitate poate fi practicată cu succes și în România.

„Vă mulțumesc foarte mult! Mi-ar plăcea să mă ocup puțin de grădinărit după ce termin cu toate acestea”, i-a răspuns Maia Sandu liderului din Muntenegru. „Poți face grădinărit și în România”, a afirmat moderatoarea discuției.