VIDEO: Două țări au intrat deja în anul 2026. Cum „se plimbă” Revelionul pe glob
Potrivit cronologiilor internaționale ale trecerii dintre ani, Kiribati este primul loc locuit din lume care a intrat în Noul An, cu o oră înaintea Noii Zeelande. La scurt timp după miezul nopții local, Revelionul este sărbătorit și în alte state din Pacific, precum Samoa și Tonga
De ce Kiribati este „prima” la Revelion
Explicația ține de geografie și de Linia Internațională a Datei. Insulele Line ale statului Kiribati folosesc fusul orar UTC+14, unul dintre cele mai avansate din lume. Astfel, acolo începe o nouă zi înaintea oricărui alt teritoriu locuit de pe glob.
În anii ’90, autoritățile din Kiribati au decis să modifice fusurile orare, astfel încât întregul arhipelag să aibă aceeași dată calendaristică. Această schimbare a mutat, practic, „linia” trecerii în noul an mai spre est, oferind Kiribati avantajul simbolic de a întâmpina primul Anul Nou.
Noua Zeelandă a intrat și ea în anul 2026
Cum „se plimbă” Anul Nou pe glob
Diferențele de fus orar fac ca trecerea în 2026 să se întindă pe mai bine de 24 de ore, din Pacificul central până în ultimele insule din apropierea Americilor.
12:00 – Kiribati (Insulele Line / Kiritimati), primul loc locuit care intră în 2026
12:15 – Noua Zeelandă (Insulele Chatham), celebrul fus „și un sfert”
13:00 – Noua Zeelandă (Auckland), Samoa, Tonga, Tokelau
Valul Australiei și Asiei
15:00 – Australia (Sydney, Melbourne)
15:30 – Australia (Adelaide)
16:30 – Australia (Darwin)
17:00 – Japonia (Tokyo), Coreea de Sud (Seoul)
17:15 – Australia (Eucla), fus rar „și 15”
Apoi, Anul Nou ajunge în:
18:00 – China (Beijing), Singapore, Filipine, Australia (Perth)
19:00 – Thailanda, Vietnam, Indonezia
19:30 – Myanmar
20:00 – Bangladesh
20:15 – Nepal
20:30 – India și Sri Lanka
21:00 – Pakistan
21:30 – Afganistan
22:00 – Emiratele Arabe Unite
22:30 – Iran
23:00 – Rusia (Moscova) și Turcia (Istanbul)
Miezul nopții în Moldova și Europa
00:00 – Moldova intră în 2026, alături de Grecia, Finlanda, Israel, Egipt, Africa de Sud
01:00 – Europa Centrală: Germania, Franța, Italia, Spania
02:00 – Marea Britanie (Londra) și Portugalia (Lisabona)
Americile: când intră SUA și Canada
05:30 – Canada (Newfoundland – St. John’s)
07:00 – SUA (New York)
08:00 – SUA (Chicago)
09:00 – SUA (Denver)
10:00 – SUA (Los Angeles)
11:00 – SUA (Alaska – Anchorage)
12:00 – SUA (Hawaii – Honolulu)
Ultimii care intră în 2026 (1 ianuarie 2026, ora Moldovei)
13:00 – Samoa Americană (Pago Pago), printre ultimele teritorii locuite
14:00 – Insulele Baker și Howland (nepopulate), ultimele zone de pe glob care „închid” Revelionul
Fusurile orare „ciudate”: ore și minute neobișnuite
Pe lângă fusurile „fixe”, există zone care folosesc diferențe de 30 sau 45 de minute, o raritate la nivel global:
„și 45” – Insulele Chatham, Nepal, Eucla (Australia)
„și 30” – India, Sri Lanka, Myanmar, Iran, Newfoundland (Canada), Insulele Marquesas
Astfel, Revelionul nu este un singur moment global, ci un eveniment care „călătorește” timp de peste o zi în jurul lumii, de la micile insule din Pacific până la ultimele teritorii din apropierea Americilor.