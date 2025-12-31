Ce așteptări are Renato Usatîi în noul an: prioritatea absolută trebuie să fie pacea și încetarea războiului în statul vecin

Liderul Partidului „Partidul Nostru”, deputatul Renato Usatîi, și-a exprimat speranțele și așteptările pentru anul 2026, subliniind că prioritatea absolută trebuie să fie pacea și încetarea războiului în statul vecin.

„Sper că, în 2026, cea mai importantă realizare și din Republica Moldova, și de pe glob va fi pacea și încetarea războiului din statul vecin. Astăzi, acest subiect este cel mai important. Anul 2025 a fost unul al speranțelor, oamenii au așteptat reforme, dar au văzut doar imitarea lor. Sper că în 2026, în Republic Moldova, vom avea reforme reale și instituții mai aproape de cetățeni”, a declarat Renatu Usatîi.