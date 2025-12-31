Fiara din Anenii Noi ar fi comis mai multe crime

Fosta concubină a unuia dintre fiii lui Stepan Găină, bărbatul acuzat că ar fi ucis mai multe persoane și ar fi hrănit porcii cu trupurile acestora, a făcut declarații șocante despre familia lui. Femeia, care a solicitat anonimatul, susține că a fost amenințată în repetate rânduri și trăia într-o stare permanentă de frică.

„Eu am fost amenințată foarte mult de dânsul, până când am plecat din Moldova și mi-am schimbat numărul. El îmi spunea că oricum mă va prinde odată. Îmi era foarte frică, mult m-am temut de familia asta. El a avut un insult și am dat eu de el seara și am chemat ambulanța. Am rămas singurică să am grijă de ferma ceea. Acolo am stat vreo două săptămâni să îngrijesc de porci. Eu odată m-am băgat și un porc a sărit la mine. El atunci mi-a zis ca fără el să nu mă mai bag”, a mărturisit femeia în cadrul podcastului „Verdict” cu Dorin Podlisnic.

Potrivit femeii, Stepan Găină ar fi amenințat-o direct că, dacă nu îl va asculta, va avea aceeași soartă ca presupusele victime.

„El îmi punea scobitori în uși ca să vadă dacă nu ies noaptea afară. Și el mereu îmi spunea că „dacă faci un pas greșit, te mănâncă porcii”, a relatat femeia.

Fosta concubină a unuia dintre fiii lui Stepan Găină afirmă că acesta i-ar fi povestit inclusiv despre o crimă comisă în anul 2015, când un bărbat care lucra pentru el ar fi fost omorât și dat ca hrană porcilor.

„El mi-a povestit așa un caz și inițial nu am crezut. Cu un băiat care lucra la el.”

Femeia a vorbit și despre o tentativă de omor, în urma căreia victima ar fi scăpat cu viață.

„Împreună cu soția lui au vrut să ucidă un consătean de-al lor. Dacă nu greșesc, Nicolae se numea el. Când l-au dus în deal să îi sape groapa, el și-a revenit și a fugit. Acolo nu e prima oară când Poliția a fost. El singur îmi povestea că ucidea în beci, apoi îi dădea la porci”, a mai povestit femeia.

Un moment care a șocat-o profund a fost atunci când suspectul i-ar fi arătat o cutie cu dinți din aur, despre care ar fi spus că provin de la victime, vrând să facă din ei verighete.

„Eu am rămas șocată. Dinții și un inel cu piatră roșie îi ținea într-o cutie de chibrituri undeva în pod. El mi-a povestit că pe acea femeie, căreia îi aparțin dinții, a omorât-o și a fiert-o, apoi a dat-o unui câine.”

Și alți locuitori ai satului susțin că se temeau de Stepan Găină și că acesta ar fi scăpat de-a lungul anilor de răspundere penală.

„Eu trăiesc aici în sat, toți se tem de el și toți se tem că va scăpa de pedeapsă. El a ucis nu doar trei oameni, ci mult mai mulți și de nimeni nu se temea. Cu 20 de ani în urmă și eu am fost amenințată de el. A dispărut vecina mea, care era în conflict cu el. Este adevărat că acest Găină ieșea basma curată din tot. Când mi-a stricat acoperișul și geamurile de la casă, el nu a fost pedepsit. Avea legătură cu Poliția”, a scris o persoană în comentariile precedentelor podcasturi legate de acest caz.

În cele din urmă, avocatul Dorin Podlisnic a declarat că, în cazul în care vinovăția lui va fi demonstrată, ucigașul riscă detenție pe viață.

„Va fi unul singur care va primi această pedeapsă sau vor mai fi și alți complici. Urmează organul penal să își facă meseria”, a precizat avocatul.

În baza probelor acumulate, există indicii că bănuitul ar fi fost implicat și în alte omoruri, iar corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma acestuia.

În cadrul anchetei au fost reținute trei persoane: suspectul principal, un bărbat de 59 de ani, concubina acestuia și un alt bărbat. Ulterior, instanța a dispus arest preventiv pentru suspectul principal, iar concubina a fost plasată în arest la domiciliu. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.