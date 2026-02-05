Bulgarii se uită cu invidie spre România și arată că țara noastră va finanța un sistem cuprinzător de consolidare a securității, inclusiv autostrăzi și spitale, cu instrumentul european de împrumut preferențial SAFE, în timp ce Bulgaria se concentrează doar pe achiziționarea de producție militară.

Comisia Europeană a lansat instrumentul special „Măsuri de Securitate pentru Europa” (SAFE) pentru a oferi finanțare urgentă pentru consolidarea apărării statelor membre după agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei.

În cadrul acestuia este prevăzută suma de 150 de miliarde de euro, iar posibilitățile de prelungire a acestuia sunt deja discutate. Împrumuturile prin SAFE prevăd o perioadă de grație de 15 ani și o perioadă de rambursare de până la 40 de ani.Bulgaria a primit deja aprobarea pentru împrumuturi în valoare de 3,2 miliarde de euro și pregătește nouă proiecte – achiziționarea de radare 3D, obuziere și altele. Armata bulgară se bazează încă pe echipamente și arme sovietice și, din această cauză, Bulgaria folosește împrumuturile doar pentru producția militară.

Cu toate acestea, criza politică din țară amenință să încetinească programul în Bulgaria, deoarece nu are un buget funcțional. Spre deosebire de Bulgaria, România mizează pe proiecte cu dublu scop. În ultimii ani, România a făcut și a investit mult pentru a-și moderniza armata. O altă diferență este că lucrurile sunt mult mai clare cu privire la proiectele din România, inclusiv legat de dimensiunile lor financiare. România va primi 16,68 miliarde de euro. Acesta este al doilea cel mai mare împrumut din UE, după cel pentru Polonia.