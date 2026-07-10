Ca în anii ’90: Un tânăr, ademenit într-o pădure și amenințat cu moartea ca să dea 900.000 de lei, la Tohatin: Șapte suspecți, reținuți

Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite că fac parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în tâlhării.

„Cei șapte suspecți, cu vârste între 17 și 25 de ani, au atras un tânăr de 27 de ani într-o fâșie forestieră din comuna Tohatin, sub pretextul vânzării unor fructe. Acolo, cu fețele acoperite, l-au amenințat cu moartea și i-au cerut 900.000 de lei. După refuzul victimei, au sustras din automobil bani în mai multe valute, cauzând un prejudiciu de peste 22.000 de lei.

În urma măsurilor speciale de investigație, toți cei șapte au fost identificați și reținuți, iar o parte din bunurile sustrase a fost recuperată.

Suspecții au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 10 și 12 ani de închisoare”, notează oamenii legii.