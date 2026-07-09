Reacții dure pe rețele, după ce Grosu și Perciun au dat vina pe Plahotniuc pentru scandalurile care zguduie PAS

Declarațiile liderului PAS Igor Grosu și ale ministrului Educației, Dan Perciun, care au dat vina pe Vlad Plahotniuc pentru ultimele scandaluri ce au zguduit PAS, cu verișoare, salarii exorbitante și CV-uri false au aprins internetul. Cetățenii au criticat dur în comentarii poziția guvernării și săgețile îndreptate spre ex-liderul PD, care e acum după gratii. „Mie în locul vostru mi-ar fi rușine! Aveti deja credibilitate zero!

Postarea unuia dintre liderii PAS, Dan Perciun, a fost comentată activ de internauți, care i-au criticat dur poziția:

„Nu ți-i rușine? Sau tu scrii despre voi?”

„Dacă era curat azi, nu se clătina nimic. Noi am avut încredere…dar…”

„Adică, Plahotniuc cum a fost coordonator, așa și a rămas să coordoneze? Dar acum, dacă este totul concertat, cred că mai bine e să i se spună dirijor, nu coordonator.”

Mie în locul vostru mi-ar fi rușine ! Aveti deja credibilitate zero ! V-am susținut și crezut ca niște proști că sunteți altfel, dar ne-am greșit, sunteți ca toți ceilalți! Dezamăgire totală !

Acuma le dați apă la moară opoziției, eo râd și jubilează, pentru că simt că vă vine sfârșitul și vă iau locul. Trec alții la îmbogățire!”

„Serios? Eu fiind votant PAS și Maia Sandu în 2 mandate tot m-am activat la comanda opoziției când am văzut verișorismul de mii de euro???? Ești penibil!!!”

„Rușine!”