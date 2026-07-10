Gamurari: PAS trebuie să decidă dacă candidatul la Guvern va fi din partid

Fostul ministru al Apărării, Boris Gamurari, consideră că, având în vedere „noile dezvăluiri, acuzații, cereri și apeluri către autorități” zilnice, președinta Maia Sandu ar trebui „să convoace un congres extraordinar al Partidului PAS pentru a decide pe cine să nominalizeze pentru funcția de prim-ministru – un membru de partid sau să încerce din nou să selecteze un candidat din afara țării”.

Generalul în vârstă de 80 de ani a scris despre acest lucru pe rețelele de socializare, exprimându-și opinia că „partidul de guvernământ are oameni precum Vladimir Bolea, Marcel Spatari și chiar Dan Perciun”.

El a menționat, de asemenea, că „aceștia din urmă au un dezavantaj: sunt tineri și le lipsește o experiență politică semnificativă”.

Potrivit lui Gamurari, în aceste vremuri dificile, este esențial să se mențină unitatea partidului și să se gândească la orizontul anului 2028.

„Desigur, un congres al partidului… poate prezenta riscul unei diviziuni… dar trebuie să știm cine este bucătarul și cine este cartoful…” a scris el, neexcluzând posibilitatea ca „Sandu însăși să ocupe locul de prim-ministru; este partidul ei, până la urmă”.