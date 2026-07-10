Concediile de maternitate și paternitate vor conta la pensie

Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în stagiul de cotizare pentru pensie, chiar dacă în acest interval nu sunt achitate contribuții la sistemul public de asigurări sociale. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care elimină acest dezavantaj pentru părinți.

Până acum, perioadele în care erau acordate indemnizațiile de maternitate și paternală nu erau recunoscute la calcularea stagiului de cotizare pentru pensie. Autorii proiectului consideră că această situație crea un tratament inechitabil pentru beneficiari.

Documentul introduce și noțiunea de salariat cu responsabilități familiale în Codul Muncii. Aceasta vizează angajații care îngrijesc, întrețin sau oferă sprijin unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate în întreținere. Noua reglementare le oferă garanții juridice suplimentare în raporturile de muncă și în domeniul protecției sociale.

Proiectul extinde și protecția părinților singuri care lucrează în ture de noapte. Dacă până acum acordul scris era necesar doar pentru cei care aveau copii de până la 4 ani sau copii cu dizabilități, noile prevederi stabilesc că părinții singuri cu copii de până la 16 ani vor putea presta muncă de noapte doar cu acordul lor scris.

Modificările legislative vor intra în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice și poate fi prelungit în cazul nașterilor complicate sau multiple. Concediul paternal se acordă pentru până la 15 zile calendaristice.