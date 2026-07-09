Vasile Costiuc: „Cumnata lui Marian, promovată șefă de direcție la Autoritatea Aeronautică, cu 592 590 lei salariu anual

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că alesul PAS Radu Marian și-ar fi promovat cumnata în funcția de șefă de direcție la Autoritatea Aeronautică Civilă, cu un salariu de 592 590 lei anual și indemnizație pentru creșterea copilului de 257 000 lei.

„De la verișoare la cumnate. Ar fi fost cumva prost și ilegal dacă Radu Marian avea grijă de un kent care a crescut la Poșta Veche într-o curte cu el și pe care l-a propulsat director la MoldATSA, recomandat ca un băiat bun, care zboară pe toate tipurile de avioane posibile de desenta cu mâna pe CV. Astăzi vorbim despre cumnata lui Radu Marian, care s-a căsătorit, în 2024, cu fratele, cel care cântă în cor. Cumnata e șefă la Autoritatea Aeronautică Civilă. Cum ați reușit să o promovați? Domnule Marian, ați recomandat-o sau nu? Pentru că fiind consilieră la Sîngera o fi zis că poate lucra la Aeroport, acolo și salariile sunt bune. Nu am nimic împotriva doamnei Pîrgari Tatiana”, a declara Vasile Costiuc într-un video distribuit pe rețele.

Deputatul a prezentat și declarația de avere a Tatianei Pîrgari, în care este specificat un venit de circa 592 de mii de lei obținut în 2024, de la AAC.