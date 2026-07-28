Cadavru în stare de putrefacție, descoperit pe teritoriul Spitalului din Codru

Cadavrul unui bărbat de aproximativ 50 de ani a fost găsit în stare de putrefacție pe teritoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Codru”. Descoperirea a fost făcută de un angajat al instituției medicale, care a alertat Poliția.

Cazul a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 27 iulie, pe strada Costiujeni din orașul Codru.

Conform informațiilor preliminare, identitatea bărbatului nu a fost stabilită deocamdată. Cadavrul s-ar fi aflat de mai mult timp în locul în care a fost descoperit, întrucât era în stare de putrefacție.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, unde urmează să fie supus expertizei pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru identificarea victimei și stabilirea tuturor circumstanțelor în care aceasta a decedat.