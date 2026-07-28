„Norii de foc”, fenomenul care poate amplifica incendiile devastatoare din Europa

Pe fondul incendiilor de vegetație care afectează mai multe state europene, specialiștii avertizează asupra apariției unui fenomen rar și extrem de periculos: norii pyrocumulonimbus, cunoscuți și drept „norii de foc”. Aceștia pot intensifica incendiile și pot genera noi focare.

Incendiile de vegetație de mare amploare pot crea propriile sisteme meteorologice. Unul dintre cele mai spectaculoase și periculoase fenomene este reprezentat de norii pyrocumulonimbus, forma cea mai severă a așa-numiților „nori de foc”.

Acești nori se formează atunci când incendiile eliberează cantități uriașe de căldură și fum, care se ridică rapid în atmosferă. La altitudini mari, aerul se răcește, iar vaporii de apă se condensează, rezultând un nor uriaș de furtună.

Dacă incendiul este suficient de intens, norul poate ajunge la altitudini de până la 15 kilometri și poate pătrunde în stratosferă. NASA a descris aceste formațiuni drept „dragonii care scuipă foc”.

Pericolul major este că astfel de nori pot genera rafale puternice de vânt, care alimentează incendiile de la sol și le fac să se extindă mult mai rapid. În plus, ei pot produce fulgere care aprind noi focare la distanțe considerabile.

Specialiștii spun că apariția unui astfel de nor este un semn că incendiul a atins un nivel extrem de periculos și că evacuarea populației din zonele afectate este justificată.

Fenomenul a fost observat în trecut în Australia și în vestul Statelor Unite, iar experții avertizează că, pe fondul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură tot mai intense, astfel de formațiuni ar putea deveni tot mai frecvente și în Europa.

În prezent, Franța și Spania se confruntă cu unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din ultimii ani, iar meteorologii monitorizează atent posibilitatea formării acestor „nori de foc”.