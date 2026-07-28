Presa rusă, acuzată că a cenzurat declarațiile lui Nicușor Dan despre drone

Agențiile ruse de presă TASS și RIA Novosti sunt acuzate că au prezentat selectiv declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, după doborârea celei de-a treia drone care a pătruns în spațiul aerian românesc, eliminând referirile la Rusia și la reacția diplomatică anunțată de București.

Agențiile TASS și RIA Novosti au relatat despre incidentul în care un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă în zona Sulina–Chilia, însă au publicat doar o parte din mesajul transmis de președintele României.

Din relatările acestora au fost eliminate informațiile privind identificarea unei drone de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul din Ucraina, precum și anunțul că România pregătește un protest diplomatic după finalizarea investigațiilor asupra incidentelor.

Totodată, cele două agenții nu au inclus declarația în care Nicușor Dan a calificat drept „inadmisibilă și intolerabilă” încălcarea repetată a spațiului aerian al României, subliniind că acesta este și spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene.

TASS s-a limitat la prezentarea informațiilor despre momentul și locul în care drona a fost doborâtă, menționând doar că ancheta privind incidentele este în desfășurare, fără pasajele referitoare la Rusia și la măsurile diplomatice anunțate de autoritățile române.

O abordare similară a avut și RIA Novosti, care a publicat informații generale despre neutralizarea dronei și cadrul legal ce permite Armatei României să intervină în astfel de situații, fără a menționa referirile la modelul Shahed, protestul diplomatic pregătit de București sau acuzațiile formulate la adresa Moscovei.

Incidentul are loc după ce, în ultimele trei zile, Forțele Aeriene Române au doborât trei drone care au pătruns în spațiul aerian al țării. Ancheta privind originea ultimelor două aparate este încă în desfășurare.