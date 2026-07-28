MEC: 20 de teze au fost anulate după verificarea antiplagiat

Toate tezele de licență și de master susținute în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au fost verificate, în premieră, prin noul sistem antiplagiat, la finalul anului universitar. În urma evaluării, 20 de lucrări au fost anulate, iar rezultatele au evidențiat o problemă pe care Ministerul Educației și Cercetării intenționează să o abordeze începând cu anul viitor.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că analiza tezelor a arătat că numeroase lucrări conțineau foarte puține sau chiar deloc citări bibliografice.

„Am obținut o imagine completă asupra tuturor tezelor și ne-a surprins să vedem multe lucrări în care nu existau citări sau unde citările reprezentau mai puțin de un procent din teză. Acest lucru înseamnă că acea teză, cu cea mai mare probabilitate, a fost scrisă cu sprijinul Inteligenței Artificiale, deoarece nu erau preluate fragmente din alte lucrări. În anul viitor, noi vom introduce un prag minim pentru citări”, a declarat ministrul.

Pentru implementarea noului sistem au fost organizate instruiri atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. Potrivit lui Dan Perciun, aproximativ 26.000 de studenți au participat la aceste sesiuni în acest an.

Începând cu următorul an universitar, instruirea privind integritatea academică va deveni obligatorie pentru toți studenții din anul întâi. Aceștia vor parcurge un curs online care va include materiale video, resurse didactice și informații despre normele legale privind redactarea lucrărilor academice.

„Anul acesta am avut 26.000 de studenți care au urmat această instruire. În anul următor, astfel de instruiri vor deveni obligatorii pentru toți studenții din anul întâi. Ei vor trebui să le parcurgă pe o platformă online ce va conține videoclipuri, materiale didactice privind integritatea academică și cadrul legal”, a precizat ministrul.

Cursurile vor aborda subiecte precum plagiatul, atribuirea falsă a autoratului și utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor de inteligență artificială, precum și sancțiunile aplicabile în cazul încălcării regulilor de integritate academică.

Ministerul Educației și Cercetării anunță că va analiza datele colectate în urma primei etape de verificare și va ajusta criteriile de evaluare a lucrărilor de licență și master.

„Așa că noi învățăm din această primă experiență. Avem foarte multe date, cunoaștem lucrurile în detaliu pentru fiecare student în parte, iar anul viitor vom calibra acele prevederi și le vom îmbunătăți”, a conchis Dan Perciun.