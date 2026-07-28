VIDEO: Atac masiv, cu aproape 400 de drone, asupra regiunii Moscova / Primele informații despre ținte

Ucraina a atacat regiunea Moscova peste noapte și în dimineața zilei de luni cu peste 390 de drone, a declarat primarul regiunii din jurul capitalei ruse, Serghei Sobianin, potrivit TASS.

Acest nou val de drone vine pe fondul unei extinderi semnificative a campaniei de atacuri cu rază lungă de acțiune a Ucrainei împotriva unor ținte situate adânc în teritoriul Rusiei, inclusiv infrastructura energetică și logistică.

A drone attack on Russia's Moscow region is reported. pic.twitter.com/i3enFEZu0J — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 28, 2026

„Între ora 20:30 seara și ora 06:30 dimineața, peste 390 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la distanțe mari”, a scris el pe platforma de stat rusă „Max”.

Sobianin a adăugat că, în apropierea Moscovei, au fost distruse 81 de drone inamice.

Imagini apărute pe rețelele de socializare au arătat drone zburând la mică altitudine:

Bloc din Cehov lovit de o dronă. Foto: Telegram / Andrei Vorobiov

Un bloc de locuințe din orașul Cehov, aflat la sud Moscova, a fost lovit în urma unui atac cu drone, iar autoritățile locale verifică informațiile privind eventualele victime, a scris marți dimineață pe Telegram guvernatorul regional Andrei Vorobiov.

Vorobiov a postat și o fotografie a unui bloc cu ferestre sparte și semne de arsură pe peretele exterior din partea superioară.

Sistemele de apărare au doborât câteva zeci de drone în alte părți ale regiunii Moscova, inclusiv în Podolsk, Domodedovo și Kolomna, a afirmat Vorobiov. „Toate serviciile operative lucrează în regim intens”, a adăugat el.

Fabrica de oțel „Hydrostalkonstruktsiya” din orașul Cehov a fost lovită de drone în timp ce sistemele ruse de apărare aeriană erau angajate în luptă, potrivit canalului ucrainean de știri de pe Telegram „Exilenova Plus”.

De asemenea, a fost lovit un centru logistic de lângă un depozit Wildberries, cel mai mare comerciant online din Rusia, atacat de mai multe ori de ucraineni în ultimele zece zile.

Autoritatea aviatică Rosaviatsia a suspendat temporat aterizările și decolările de pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Zhukovsky din jurul Moscovei.

Most likely, the warehouse on fire belongs to a 3PL (Third-Party Logistics) company. It is located next to the Wildberries warehouse. pic.twitter.com/oqIE8FF7ru — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 28, 2026