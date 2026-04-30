Dosarul TUX ajunge în fața judecătorilor: Detalii din anchetă

Urmărirea penală privind dosarul deschis pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor, denumit generic „TUX” a fost finalizată. În cadrul anchetei, oamenii legii au stabilit că persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”.

Conform materialelor cauzei, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.

Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.

Astfel, cauza penală a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond, în timp ce urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare, cu ulterioară transmitere a materialelor instanței.

În cazul în care vor fi găsite vinovate, acuzații riscă pedepse cu închisoarea de la cinci la zece ani, precum și amenzi cuprinse între 650.000 și 1.000.000 de lei.