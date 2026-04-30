R. Moldova urcă în topul libertății presei

Republica Moldova a urcat patru poziții în Indexul mondial al libertății presei pentru anul 2026, publicat pe 30 aprilie de Reporteri fără Frontiere. Astfel, țara noastră a ajuns pe locul 31, față de poziția 35 ocupată în 2025, iar situația este evaluată drept „satisfăcătoare”.

Potrivit raportului, R. Moldova a acumulat 74,77 de puncte din 100 și se menține în categoria statelor cu un nivel relativ bun al libertății presei. Organizația notează, totuși, că peisajul media rămâne polarizat între tabere pro-ruse și pro-occidentale, deși influența oligarhilor și a liderilor politici asupra politicilor editoriale a scăzut în ultimii ani.

Clasamentul global este condus, pentru al zecelea an consecutiv, de Norvegia, urmată de Olanda, Estonia, Danemarca și Suedia. În regiune, România ocupă locul 49, iar Ucraina se află pe poziția 55, ambele fiind încadrate în categoria „problematică”.

În același clasament, Franța se situează pe locul 25, Polonia pe 27, Italia pe 56, Statele Unite ale Americii pe 64, în scădere cu șapte poziții, Rusia pe 172, China pe 178 și Coreea de Nord pe 179. Ultimul loc, 180, este ocupat de Eritreea, pentru al treilea an consecutiv.

Raportul evidențiază o deteriorare globală a libertății presei. Pentru prima dată în istoria indexului, peste jumătate dintre țările analizate sunt încadrate în categoriile „dificil” sau „foarte grav”.

De asemenea, scorul mediu global al celor 180 de state și teritorii nu a fost niciodată atât de scăzut în ultimii 25 de ani.