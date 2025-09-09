„Cadavrul era așezat pe scaun, cu ochelari de soare și chipiu”. Declarații cutremurătoare ale tatălui tânărului găsit strangulat în pădure, după ce a venit din Londra

Tatăl lui Anatolie Fedoruța, tânărul găsit strangulat într-o pădure din localitatea Ivancea, după ce a dispărut de la Aeroport pe 11 august, spune că scenele de la fața locului ridică mari suspiciuni și că nu crede în varianta sinuciderii. „Din spusele martorilor, cadavrul era așezat pe un scaun, cu chipiu și ochelari de soare. S-a strangulat cu ochelari de soare? Straniu lucru…”, a declarat părintele îndurerat.

„El înainte de a veni acasă cu o săptămână și-a procurat o motocicletă. Care a fost rezonul?”, se întreabă părintele.



„Eu am vorbit cu cineva, nu vreau să dau nume – cu un bărbat care a fost la fața locului, care 18 ani a activat în poliția criminală și el mi-a spus că așa teatru prima dată vede. El a fost la fața locului acolo că și i-a dat lui de bănuit ca sunt foarte multe lucruri acolo.

Un scaun construit, care dacă îl vezi, îți dai seama că a fost făcut de cineva. Ca să-l faci, ai nevoie de instrumente, de timp, cel puțin jumătate de zi. Fiul meu să vină din Anglia, în Moldova, și să se ducă în pădure să-și construiască un scaun ca să-și pună capăt zilelor? E un absurd”, a adăugat tatăl îndurerat.