Căderea PDM: dispariția centrului politic, cea mai gravă pierdere pentru democrația moldovenească

Analistul politic Vitalie Andrievschi afirmă că destrămarea Partidului Democrat din Moldova, după plecarea lui Vlad Plahotniuc din țară, nu a însemnat doar dispariția unei formațiuni politice, ci și pierderea centrului politic al Republicii Moldova. În opinia sa, această dispariție a eliminat elementul de echilibru dintre polii politici, împingând scena publică spre o polarizare tot mai accentuată.

Andrievschi a făcut această analiză în contextul apelului lansat de fostul președinte de onoare al PDM, Dumitru Diacov, care și-a îndemnat foștii colegi să se unească înaintea alegerilor parlamentare din toamnă.

„PDM știa să negocieze atât cu stânga, cât și cu dreapta, să găsească un limbaj comun atât cu Moscova, cât și cu Bruxellesul și Washingtonul, rămânând în același timp fidel liniei centriste. Era unul dintre acele rare cazuri când o forță politică putea fi o punte între poli, și nu încă un participant la războiul etern al taberelor”, subliniază Andrievschi.

Analistul consideră că, după plecarea precipitată a lui Vlad Plahotniuc, partidul încă avea șansa să joace rolul de forță centristă, însă, „în locul unui calcul rece, au prevalat ambițiile fierbinți”. „Liderii au început să lupte nu pentru păstrarea ‘casei comune’, ci pentru construirea propriilor ‘viluțe’ politice. În consecință, PDM s-a spart în fragmente, iar pe harta politică au apărut câteva partide noi, care s-au făcut auzite cu glas tare, dar nu au reușit să ocupe nișa pe care partidul o menținuse aproape două decenii. Astăzi, niciuna dintre aceste formațiuni ‘rezultate din cioburi’ nu are șanse reale să depășească pragul electoral și să intre în Parlament la 28 septembrie 2025”, punctează acesta.

În acest context, Andrievschi ridică întrebarea dacă partidele desprinse din trunchiul PDM s-ar putea uni înainte de scrutin. „Răspunsul sincer: mai degrabă nu, decât da. Supărările personale, concurența pentru resurse, identitatea neclară și lipsa unui lider puternic, toate acestea stau în cale. Însă după alegeri, când va deveni evident că separat le așteaptă marginalizarea politică, unirea ar putea deveni o chestiune de supraviețuire politică. Dar pentru asta sunt necesare două lucruri: bunul-simț și un lider care să nu se gândească doar la propriul scaun, ci să-i poată inspira pe toți centriștii, redând centrului politic influența pierdută”, concluzionează el.